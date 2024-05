Lazio Empoli, TEGOLA per Tudor: Romagnoli salta l’Inter. Il motivo

Lazio-Empoli, tegola per Igor Tudor: ammonito il diffidato Romagnoli, il centrale salta la gara contro l’Inter di settimana prossima

Sul finale di partita contro l’Empoli (vinta per 2 a 0) arrivano brutte notizie per la Lazio, che domenica prossima sfiderà l’Inter per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Erano diversi i calciatori dei biancocelesti in diffida e uno di essi ha rimediato un cartellino giallo proprio nei minuti finali.

Si tratta di Alessio Romagnoli, pedina fondamentale della difesa biancoceleste (il calciatore era assente anche nella sfida d’andata all’Olimpico, quando arrivò la sconfitta per 0 a 2, con le reti di Lautaro e Thuram).