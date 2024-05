Lazio Empoli, Mandas: la sua prestazione di ieri fa INNAMORARE e IMPAZZIRE i tifosi sui social

Lazio Empoli, la prestazione di ieri del portierone biancoceleste ha fatto impazzire di felicità i tifosi che lo elogiano sui social

Vittoria straordinaria e fondamentale quella ottenuta dalla Lazio ieri pomeriggio contro l’Empoli in casa, e grazie al 2-0 la formazione di Tudor blinda l’Europa. Uno dei protagonisti della gara contro i toscani è stato Mandas.

Il portierone biancoceleste con la sua prestazione ha fatto impazzire e innamorare i tifosi capitolini. Sui social questi sono stati gli apprezzamenti da parte dei supporter delle aquile

PAROLE – Reattività fuori dal comune! Un portiere come Christos Comandas, Mandas titolare fisso , “PAUROSO ER GRECO Provedel in campionato, Mandas in coppa e tiriamo giù la saracinesca , Che portiere ragazzi, È STATA LA MANO DI CHRISTOS