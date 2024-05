Lazio Empoli, il club ELOGIA Mandas sui social dopo la prestazione di ieri – VIDEO

Lazio Empoli, il club biancoceleste osanna la prestazione del portiere di ieri contro i toscani con un bel post social

Missione compiuta ieri per la Lazio la quale doveva vincere per l’Europa, e cosi è stato grazie al 2-0 ottenuto in casa contro l’Empoli. La prossima stagione infatti la formazione di Tudor giocherà l’Europa League.

Uno dei protagonisti di questo successo è stato Mandas, il quale grazie alle sue prestazioni ha contribuito alla vittoria finale contro la squadra di Nicola. Il club biancoceleste celebra cosi il suo portierone con un bel post