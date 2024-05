Lazio Empoli, decima vittoria interna in campionato: biancocelesti in doppia cifra. Gli ultimi aggiornamenti

Due gol per la vittoria. La Lazio supera l`Empoli e sale a quota 59 punti in classifica. Con il successo contro i toscani, i biancocelesti hanno ottenuto la decima vittoria interna in questo campionato.

Una doppia cifra all`Olimpico, in Serie A, centrata per il quinto campionato consecutivo (dalla stagione 2019/2020 a oggi, ndr). Come riportano i canali ufficiali del club.