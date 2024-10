Lazio Empoli, TORNANO Catrovilli e Noslin: probabile PANCHINA per loro

Lazio Empoli, tornano tra i convocati Castrovilli e Noslin, con ogni probabilità, mister Marco Baroni li farà partire dalla panchina

Lazio Empoli è il prossimo match per i biancocelesti, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15:00. Nella gara contro i toscani Marco Baroni avrà nuovamente a disposizione Gaetano Castrovilli (escluso dalla lista Uefa) e Noslin (squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Dinamo Kiev.

Secondo Il Corriere dello Sport, con ogni probabilità, per i due ci sarà una partenza dalla panchina. Viste però le fatiche europee in un campo a dir poco bagnato, per entrambi ci sarà spazio a gara in corso.