Lazio, emergenza in vista del Genoa? Zaccagni non è al meglio dopo il derby con la Roma. Le ultimissime notizie

La sconfitta nel derby contro la Roma ha lasciato strascichi pesanti in casa Lazio. Nonostante una prestazione complessivamente positiva, superiore per intensità e qualità a quella dei giallorossi, i biancocelesti hanno pagato a caro prezzo la battuta d’arresto. Oltre al contraccolpo psicologico, la squadra di Sarri, tecnico che vuole rilanciare la stagione, deve fare i conti con una situazione di emergenza a centrocampo e con le condizioni fisiche non ottimali di alcuni uomini chiave.

Tra questi spicca Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e numero 10 della Lazio, che da tempo convive con un fastidioso problema di sciatalgia. Il giocatore, fondamentale per gli equilibri offensivi grazie alla sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, non è ancora al 100% della forma. Già subito dopo il derby, Zaccagni è apparso visibilmente limitato nei movimenti: si è presentato in zona interviste zoppicando in maniera evidente, prima di lasciare lo stadio Olimpico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il dolore non si è attenuato nei giorni successivi e continua a condizionare la preparazione in vista della delicata sfida contro il Genoa. Una gara che assume un peso specifico importante per la classifica e per il morale della squadra, chiamata a reagire dopo la delusione cittadina.

La Lazio, già priva di diversi elementi a centrocampo, non può permettersi di perdere anche Zaccagni. L’eventuale forfait del fantasista ex Verona rappresenterebbe un duro colpo per Tudor, che sta cercando di ridare compattezza e brillantezza a un gruppo apparso altalenante nel corso della stagione.

Il recupero di Zaccagni diventa quindi una priorità assoluta: la sua presenza, anche non al meglio, potrebbe risultare decisiva contro un Genoa solido e ben organizzato da Vieira, ex giocatore della Nazionale francese oggi alla guida dei rossoblù.

In un momento così delicato, la Lazio dovrà stringere i denti e affidarsi ai suoi uomini simbolo. La speranza dei tifosi biancocelesti è che Zaccagni riesca a superare il dolore e a garantire il suo contributo, perché la corsa verso l’Europa non ammette ulteriori passi falsi.