Lazio, emergenza continua: da Lazzari a Fares, la situazione

L’edizione odierna de Il Messaggero fa il punto della situazioni infortuni in casa Lazio, ultimi quelli di Lazzari e Fares.

La rivoluzione in casa Lazio era partita dall’infermeria, ma al momento gli infortuni proseguono insieme alla sfortuna. Luiz Felipe è tornato a correre da ieri, difficilmente sarà a disposizione per il match di sabato contro la Sampdoria. Sarà out anche Radu, che potrebbe rientrare a novembre insieme a Lulic. Hoedt ancora non è pronto per una partita da titolare. Contro i blucerchiati toccherà probabilmente a Marco Parolo, adattato al centro della difesa, con Acerbi e Patric a fare i terzi. Da fare chiarezza sulle condizioni di Mohamed Fares, per cui l’allarme è arrivato ieri direttamente dal ritiro dell’Algeria. Confermato invece lo stiramento all’adduttore per Manuel Lazzari, il quale salterà anche l’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Con Marusic out per la distorsione alla caviglia, l’unico esterno disponibile al momento potrebbe essere Djavan Anderson (in attesa di fare chiarezza sulle condizioni di Fares). Questo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero.