Lazio, emergenza a centrocampo: Sarri cambia modulo contro il Genoa? Le ultime da Formello

Lazio, scoppia l’emergenza a centrocampo: Maurizio Sarri cambia modulo contro il Genoa? Le ultimissime da Formello

Ultimi dettagli in rifinitura e poi sarà tempo di scendere in campo. La Lazio di Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale, arriva alla sfida contro il Genoa dopo una settimana complicata, segnata da assenze pesanti, infortuni e scelte obbligate di formazione.

Emergenza a centrocampo: Cataldi e Basic titolari

Il reparto mediano è quello più colpito. Mancheranno infatti Belahyane, giovane centrocampista marocchino, Guendouzi, francese ex Arsenal, Rovella, regista scuola Juventus, e Dele-Bashiru, nigeriano di grande fisicità. Sarri ha quindi deciso di affidarsi a Danilo Cataldi, romano e prodotto del vivaio biancoceleste, e a Toma Basic, centrocampista croato che sarà reinserito in lista. La decisione su chi lascerà il posto al croato verrà presa a ridosso del match: tra i possibili esclusi c’è Manuel Lazzari, esterno destro fermo per una lesione al polpaccio, ma non è da scartare nemmeno l’ipotesi clamorosa di un taglio temporaneo di Dele-Bashiru, atteso al rientro tra un mese e poi impegnato in Coppa d’Africa.

Vecino torna tra i convocati

Una buona notizia arriva dal recupero di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano fermo da inizio agosto. L’ex Inter sarà convocato per la prima volta in stagione e potrebbe trovare spazio negli ultimi minuti a Marassi.

Le scelte in attacco

Sulle corsie esterne Sarri punterà su Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002, che tornerà titolare dopo la panchina nel derby, e su Mattia Zaccagni, esterno offensivo mancino, non ancora al meglio per alcuni problemi fisici. Al centro resta aperto il ballottaggio tra Pedro, veterano spagnolo ex Barcellona e Chelsea, e Boulaye Dia, attaccante senegalese: uno dei due affiancherà Valentín Castellanos, punta argentina arrivata dal Girona.

Difesa e porta: poche novità

In difesa confermati Alessio Romagnoli, ex Milan, Mario Gila, giovane spagnolo, e Adam Marusic, terzino montenegrino. Sulla sinistra, però, la titolarità di Nuno Tavares, portoghese ex Arsenal, è in discussione dopo l’ultima prestazione: scalpita Luca Pellegrini, romano e cresciuto nella Juventus. In porta ci sarà ancora Ivan Provedel, portiere friulano, con Christos Mandas destinato alla panchina.