Lazio, ecco l’aereo personalizzato per le trasferte in Serie A e in Champions

L’AirBus A320 sarà inaugurato alla vigilia della sfida della Lazio con il Bruges.

Ad ali spiegate nei cieli d’Italia e d’Europa. La Lazio è pronta al decollo: in trasferta volerà con un aereo personalizzato. Dovrebbe trattarsi di un Airbus A320 dotato di tutti i comfort. I biancocelesti viaggeranno come i giocatori del Real, del Bayern o dello United. Resta da capire se sulle fusoliere, i lati dell’aeromobile, verrà riprodotta l’aquila stilizzata, «quella del -9», o solo la scritta «S.S. Lazio». Per ottenere l’omologazione basterà non usare simboli o colori riconducibili ad altre compagnie aeree. L’inaugurazione il prossimo 27 ottobre, vigilia di Bruges-Lazio. Un altro regalo alla squadra da parte del presidente Claudio Lotito, dopo aver seguito in prima persona il restyling di Formello, un centro sportivo che a breve ospiterà anche i locali per il barbiere e il dentista. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. A proposito, ieri nel Lazio Lab altra giornata di tamponi in vista della Sampdoria. Verranno ripetuti domenica, come da protocollo per la Champions League.