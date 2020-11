Lazio, ecco i costi dell’aereo personalizzato

Lazio, con il Crotone il primo volo dell’aereo biancoceleste: i costi dell’operazione

Il nuovo velivolo ufficiale della S.S. Lazio, un Boeing 737-300 dai colori e raffiguranti simbolo e data di nascita del club biancoceleste, è pronto a spiccare il volo.

Un regalo, quello del presidente Lotito alla squadra, dal costo di oltre 700 mila euro. Questa cifra, secondo l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, è quella che il patron biancoceleste dovrà versare nei 12 mesi previsti dall’accordo siglato con Tayaranjet per far si che l’aereo sia operativo. Inoltre, vi sono le spese effettuate per personalizzare il mezzo di trasporto: 150 mila euro, e la stessa cifra dovrà essere sborsata in caso di fine accordo, per riportarlo allo stato iniziale.