Lazio, ecco cosa serve per giocare la Supercoppa italiana. Il quarto posto potrebbe bastare alla squadra di Sarri per giocare la competizione

Alla Lazio potrebbe bastare il quarto posto in campionato per giocarsi la Supercoppa Italiana. Le squadre qualificate alle semifinali sono già tre, l’Inter e la Fiorentina in quanto finaliste di Coppa Italia e il Napoli vincitore del campionato.

Se gli uomini di Inzaghi dovessero centrare il secondo posto, scavalcando la Juve, ai capitolini, in seguito alla probabile penalizzazione dei bianconeri, basterebbe il quarto posto per poter accedere alla competizione.