Lazio, è un Sergente formato trasferta: il 21 giganteggia nelle gare esterne

Sergej Milinkovic è entrato nel tabellino del match tra Parma e Lazio firmando un assist importante per Felipe Caicedo e consentendo alla compagine capitolina di chiudere il match sul 2-0 a metà della ripresa. Il serbo sta dando continuità sotto porta specialmente lontano dallo stadio Olimpico. Il rendimento stagionale fuori casa è infatti eloquente. Quattro assist e un gol per il “Sergente” nelle sette reti siglate nelle sfide esterne in questa Serie A. Anche nelle ultime partite Sergej era stato illuminante: gli assist ad Immobile a Benevento e Milano ne erano stati testimonianza, mentre nella sfida odierna l’inserimento del numero 21 e la sua intelligenza calcistica sono risultati decisivi per la sorte della sfida.