Lazio, è l’ora di Milinkovic: capitano contro la Juventus

Sergej Milinkovic indossa la fascia da capitano della Lazio complici le assenze di Lulic, Immobile e Parolo

Sergej Milinkovic affronterà la Juventus con una responsabilità in più, se mai ce ne fosse stato bisogno. Il serbo, prima di partire con la nazionale, indosserà per la prima volta la fascia da capitano complici le indisponibilità contemporanee di Ciro Immobile, Marco Parolo (in panchina) e Senad Lulic. Da due anni infatti il “senatore” Stefan Radu – oggi al rientro dal 1′ – ha lasciato il ruolo di capitano. Per il numero 21, che per uno spezzone di gara era stato capitano anche a San Pietroburgo contro lo Zenit in Champions League, sarà dunque una partita speciale.