Lazio, è corsa per lo scudetto: il confronto con Maestrelli ed Eriksson

Lazio, ecco il confronto fra la squadra di Inzaghi e le due che hanno vinto lo scudetto con Maestrelli ed Eriksson

Sfatato anche il tabù Napoli, questa Lazio sembra inarrestabile: la decima vittoria consecutiva porta la squadra di Inzaghi a nuovi record. E’ una corsa da scudetto e se messe a confronto con le due compagini biancocelesti che hanno vinto il titolo (Maestrelli ed Eriksson) ecco cosa ne esce fuori. A livello di punti in classifica a fine girone d’andata, i biancocelesti di Eriksson avevano accumulato 39 punti nella stagione 1999/2000 contro i 42 raccolti oggi, con una partita in meno da recuperare il prossimo 5 febbraio. Se viene presa in considerazione la Lazio di Maestrelli del 1973/74 il confronto si fa più interessante visto che Chinaglia e compagni avevano raggiunto quota 28 punti, tenendo conto che la vittoria valeva 2 e il pareggio 1. I biancocelesti di oggi hanno raggiunto la stessa percentuale di quella stagione, al 74%. Dei dati che fanno sognare ancora di più i tifosi laziali che non sanno se crederci veramente o rimanere con i piedi per terra.