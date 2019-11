Lazio, dott. Capua: «Per arrivare in alto, serve mantenere i piedi per terra»

La Lazio è al terzo posto in classifica. A commentare il momento dei biancocelesti è il dott. Capua, medico e tifoso

I tre punti guadagnati sul prato dell’Olimpico hanno permesso alla squadra di Inzaghi di posizionarsi al terzo posto in classifica, arrivando alla sosta con più serenità. Il dott. Capua, medico dello sport ed esperto ortopedico, nonchè noto tifoso biancoceleste, è intervenuto sulle frequenze di Non è la Radio per commentare la quarta vittoria consecutiva della Lazio: «Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi. Bisogna mantenere i piedi per terra, ci sono scontri importanti. Ci sarà lo scontro con la Juventus e il Cagliari. La Lazio dovrà riuscire a fare bene anche in queste gare se vuole arrivare dove si é prefissata».