Lazio, dopo Muriqi ecco Fares! L’algerino atteso a Roma in giornata

Un’altra fumata bianca, quella relativa all’esterno sinistro della SPAL.

Mohamed Fares può virtualmente considerarsi un nuovo calciatore della Lazio. Dopo l’ennesima trattativa infinita ed estenuante la SPAL ha dato l’ok alla conclusione dell’affare, mentre l’accordo col calciatore era stato raggiunto dal club biancoceleste già da un mese. Cercato prima da Torino e poi da Atalanta, Fares si era promesso alla Lazio e Lazzari assicura per l’ex compagno in maglia biancazzurra. Per il titolare sulla corsia sinistra in attesa di Lulic la Lazio sborserà 8 milioni più due di bonus per un totale di 10 complessivi. Quelli che del resto la SPAL chiedeva da settimane per privarsi di una delle sue punte di diamante.