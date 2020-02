Lazio, Domizzi: «Scudetto? Si deve raggiungere prima la Champions»

Lazio, le parole dell’ex difensore Maurizio Domizzi sul percorso biancoceleste in Serie A ai microfoni di Sky Sport

Una Lazio che fa sognare in grande: il rendimento della squadra di Inzaghi fa sognare oltre la qualificazione Champions. Ma in molti dicono di rimanere con i piedi per terra e puntare prima all’Europa che conta. Di questo parere è l’ex difensore Maurizio Domizzi che ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

«La Lazio è giusto che guardi avanti, ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che la qualificazione in Champions League è fondamentale. Questo permetterebbe alla Lazio di crescere negli anni. I giocatori ragionano in un certo modo e guardano avanti, ma per una società come la Lazio il passaggio in Champions per uno, due o tre anni permette un cambio di prospettive.»