FORMELLO Lazio, domani la ripresa degli allenamenti

La Lazio, dopo la vittoria in casa del Parma, si è concessa un giorno di riposo. Domani la ripresa a Formello in vista dell’Inter

Ora non ci si può più nascondere: con la vittoria di Parma, la Lazio si candida seriamente per la lotta allo Scudetto.

La partita di ieri ha avvicinato ulteriormente i ragazzi di Inzaghi verso le corazzate di Conte e Sarri portandosi ad un solo punto di distanza. La bravura dei biancocelesti deve essere quella di ragionare con freddezza e non farsi prendere da ansie e fretta di arrivare. Per questo il mister ha concesso a tutta la squadra un giorno e mezzo di riposo. Gli allenamenti in vista dello scontro diretto contro i nerazzurri, come riporta il sito ufficiale della società capitolina, riprenderanno domani alle ore 15:30.