La Lazio tornerà in campo domani mattina per preparare la sfida contro la Roma. L’appuntamento è alle 11 a Formello

Archiviata la partita contro il Parma, vinta per 2-0, la Lazio tornerà domani mattina in campo presso il centro sportivo di Formello per preparare il Derby contro la Roma.

La sessione d’allenamento è in programma alle ore 11:00, Inzaghi dovrà valutare le condizioni di Correa, Fares e Lulic. I primi due puntano la stracittadina.