Lazio, prevista per domani la presentazione della nuova speciale maglia in collaborazione con la Croce Rossa Italiana: le ultime

Lazio, annunciata la partnership con la Croce Rossa Italiana per una nuova maglia speciale: ecco tutte le informazioni sulla presentazione

Arriva una grande novità per i tifosi della Lazio che potranno presto assistere ad una sfida dei propri beniamini con un particolare diverso dal solito. La società capitolina ha infatti avviato una collaborazione con la Croce Rossa Italiana che, domani, presenterà una nuova maglia. Ecco il comunicato ufficiale dei biancocelesti sulla divisa che verrà indossata nella partita di Europa League contro il Bodø Glimt, in programma giovedì 17 aprile alle ore 21:00:

«Un evento storico per il mondo dello sport e del volontariato: per la prima volta la Croce Rossa Italiana comparirà sulla maglia ufficiale di una squadra di calcio di Serie A. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, martedì 15 aprile, alle ore 10:30, presso il centro sportivo della S.S. Lazio a Formello. Saranno presenti Claudio Lotito, Presidente della S.S. Lazio, Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, Salvatore Coppola, Presidente Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa Italiana, e Nicolò Rovella, calciatore della S.S. Lazio. Durante l’incontro verrà svelata la maglia che la Lazio indosserà nella partita Lazio-Bodø Glimt, in programma giovedì 17 aprile alle ore 21:00, recante il logo della Croce Rossa Italiana, simbolo universale di solidarietà e aiuto umanitario. L’iniziativa rappresenta una collaborazione inedita e significativa tra sport e volontariato, promuovendo i valori di inclusione, assistenza e comunità».