Lazio, così per mettere ancora in difficoltà la Juventus

Due settimane fa è andata in scena in modo perfetto, la vittoria di Inzaghi su Sarri. Cosa deve fare Simone per impensierire ancora Maurizio?

Il 7 dicembre si è consumata la disfatta di Sarri nel territorio romano.

Inzaghi ha avuto l’intelligenza tattica di aspettare il momento giusto per infilare la Juventus con poche ma efficaci colpi. La Lazio ha vinto quella partita giocando d’astuzia, non forzando la mano e non scoprendo il fianco a favore di chi sa cogliere ogni minimo spiraglio per poter colpire duramente. Infatti a Cristiano Ronaldo è bastato un frammento di secondo per andare a segno. La forza dei biancocelesti, in quel caso, è stata anche la tenacia che sta contraddistinguendo il loro percorso: mettendoci grinta e determinazione hanno lottato su ogni pallone, spuntandola sui campioni d’Italia in carica. Cosa dovrà fare la Lazio per vincere il trofeo contro i bianconeri? Dovrà dimostrare di avere tanta fame di vittoria, per far capire a tutti che questa squadra non è un fuoco di paglia.In secondo luogo bisognerà essere intelligenti e colpire con i propri punti di forza, quali la velocità e il gioco in verticale, avendo sempre rispetto nei confronti dell’avversario e non avere timore reverenziale. Così la Lazio può mettere in difficoltà ancora una volta la Juventus e fare scacco matto.