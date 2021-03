Inzaghi chiede di più alla difesa, che ha subito ben 12 gol nelle ultime 5 gare: col Crotone due recuperi importanti

Quattro sconfitte in cinque gare e 12 gol subiti. La Lazio sta vivendo un periodo negativo e c’è bisogno di un cambio di rotta, soprattutto per quanto riguarda la difesa. La carica di Lotito a Formello dovrebbe aver smosso qualcosa: la società si aspetta una reazione immediata.

Inzaghi vuole di più soprattutto alla difesa: il terzetto difensivo è cambiato spesso portando a tanta confusione e potrebbe variare ancora. Come spiega Tuttosport, contro il Crotone dovrebbe tornare Strakosha in porta mentre in difesa potrebbe rientrare Radu.