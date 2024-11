Lazio, quanti jolly in mano a Baroni in attacco: contro il Como hanno brillato Dia e Tchaouna

Lazio, contro il Como si sono rilanciati Boulaye Dia e Loum Tchaouna: quanti jolly in attacco per Marco Baroni

In vista del prossimo impegno di domani sera contro il Cagliari la Lazio di Baroni può contare su una ampia varietà nel pacchetto offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti contro il Como il tecnico ha potuto contare anche sul rilancio di Dia e Tchaouna.

Il primo, partito dalla panchina per rifiatare dopo 9 partite da titolare, ha trovato due assist al suo ingresso in campo, mentre il primo ha trovato il suo primo gol stagionale in biancoceleste. In particolare Boulaye Dia è diventato irrinunciabile, avendo partecipato attivamente a cinque reti, superando le quattro della scorsa stagione. Domani affronterà il Cagliari, l’unica squadra a cui ha fatto doppietta in A e Baroni spera che possa replicare quanto fatto in precedenza.