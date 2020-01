Lazio, Di Canio: «Un derby non si può pareggiare»

Il commentatore di Sky Sport, grande tifoso della Lazio, parla del derby e di come si deve affrontare per vincerlo

Di Canio è stato un grande protagonista con la maglia della Lazio, decidendo anche due derby che rimarranno sempre nella storia biancoceleste.

L’attuale commentatore di Sky Sport è stato intervistato da Fanpage.it per spiegare come vanno affrontate determinate partite: «Un derby non si può pareggiare, meglio perderlo attraverso la possibilità di fare la storia. Ogni palla è una guerra, diversa da quella che fai ogni domenica. Alcuni allenatori, anche per distaccarsi e non mettere sotto pressione i giocatori, hanno parlato di una partita uguale a tutte le altre e sempre con tre punti in palio. Il derby invece vale molto di più, e soprattutto nella vita di tutti i giorni. Quando tu esci e vai dal fruttivendolo o in edicola, che tu sia della Roma o della Lazio. Credo che valga per la Capitale e anche per altre città. In Italia soprattutto».