Lazio, Delio Rossi: «Lotito? Prima la salute. E su Inzaghi dico…»

L’ex allenatore della Lazio ha detto la sua riguardo la posizione di Lotito sulla ripresa della Serie A ed il percorso della squadra

Delio Rossi fino ad ora è l’unico allenatore ad essere riuscito nell’impresa di riportare la Lazio in Champions League. Il tecnico ha anche vinto la prima Coppa Italia dell’era Lotito e per questo è rimasto nei cuori dei tifosi laziali.

Oggi, in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24.com, il tecnico ha espresso la sua opinione sul percorso della squadra di Inzaghi e sulla posizione di Lotito riguardo la ripresa della Serie A: « La Lazio stava vivendo un momento di entusiasmo, secondo me spingendosi anche oltre le proprie possibilità. Bisognerà capire se alla ripresa questo entusiasmo sarà rimasto tale o meno. Sono sincero, sto leggendo poco di quello che viene detto e pensato. Io sono un allenatore e tendenzialmente mi importa del calcio giocato, che in questo momento non c’è. Non so cosa pensi Lotito. Quello che posso dire è che la vita delle persone si basa sulla salute, il resto viene dopo. Se non ci saranno le condizioni per ricominciare, non bisogna ricominciare. Questa è la realtà: ma vedo che ognuno tira l’acqua al suo mulino, ognuno la vede come vuole. Per i biancocelesti è sicuramente un’occasione molto grande. C’erano tutti i presupposti per una stagione eccezionale. L’ultimo andare in Champions League fui io 12 anni fa, ora c’è la possibilità di andarsi a prendere anche qualcosa di più prestigioso. Ciò non toglie che la rosa della Juventus sia più forte. Inzaghi in bianconero? Io Simone l’ho allenato, gli voglio bene e sono di parte. Non è importante quello che penso io ma quello che pensa la Juventus. Anche io potrei essere un profilo da Real Madrid, ma non sta a me dirlo. Quello che so è che sta dimostrando qualità importanti».