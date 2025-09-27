Lazio, Dele-Bashiru a rischio esclusione: Sarri valuta il sacrificio per reinserire Basic?

Lazio, Dele-Bashiru rischio l’esclusione? Il tecnico Sarri valuta il sacrificio per reinserire Basic? Le ultimissime

Da promessa da valorizzare a possibile escluso dalla lista dei disponibili: il futuro immediato di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 arrivato in estate per dare freschezza alla mediana della Lazio, rischia di complicarsi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per la sua rigidità tattica e per la ricerca di equilibrio in mezzo al campo, starebbe valutando l’ipotesi di sacrificare proprio il giovane ex Sheffield Wednesday per reinserire Toma Basic, centrocampista croato rimasto ai margini nelle ultime settimane.

La decisione nasce dall’emergenza a centrocampo che la Lazio dovrà affrontare nella prossima sfida contro il Genoa. Mancheranno infatti gli squalificati Yanis Belahyane, mediano francese di grande intensità, e Mattéo Guendouzi, centrocampista francese ex Arsenal, oltre agli infortunati Nicolò Rovella, regista italiano fermo per problemi muscolari, e lo stesso Dele-Bashiru, reduce da uno stiramento rimediato nel derby.

Sarri, fedele alla sua filosofia, non intende adattare giocatori fuori ruolo come il difensore spagnolo Mario Gila, il terzino portoghese Nuno Tavares o l’esterno offensivo Mattia Zaccagni. La sua linea è chiara: “A centrocampo deve giocare un centrocampista”. In un primo momento l’indiziato a uscire dalla lista sembrava essere Manuel Lazzari, terzino destro italiano fermo dal 5 settembre e con un rientro previsto solo dopo la sosta. Una scelta che appariva logica, vista l’abbondanza di alternative sulle fasce con Adam Marušić, Elseid Hysaj, lo stesso Tavares e Luca Pellegrini.

A sorpresa, però, il tecnico toscano ha iniziato a riflettere proprio su Dele-Bashiru, titolare nelle prime quattro giornate di campionato ma costretto a fermarsi dopo appena 12 minuti nel derby. Una decisione che ha spiazzato la società e in particolare il direttore sportivo Angelo Fabiani, grande estimatore del centrocampista nigeriano e deciso a puntare su di lui nonostante alcuni limiti tattici. Già nei mesi scorsi Fabiani si era scontrato con l’ex tecnico Marco Baroni per difendere il giovane talento: ora resta da capire se lo stesso scenario si ripeterà con Sarri.

Il verdetto è atteso entro domani a mezzogiorno, quando la Lazio dovrà ufficializzare la lista dei convocati. Una scelta che potrebbe segnare il percorso di Dele-Bashiru nella stagione 2025/26 e aprire un nuovo fronte di confronto interno tra allenatore e dirigenza.