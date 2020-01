Lazio, De Martino: «Solo la prima squadra della capitale poteva illuminare Castel Sant’Angelo»

Lazio, le parole di Stefano De Martino sui festeggiamenti dei centoventi anni biancocelesti ai microfoni di Radio Sei

Nove vittorie consecutive e i 120 anni da festeggiare tra molti eventi e incontri: queste le tematiche dell’intervento di Stefano De Martino, responsabile dell’ufficio stampa della Lazio, ai microfoni di Radio Sei. Ecco le sue parole sul momento idilliaco dei biancocelesti:

«Al di là della gioia del momento, è il percorso di crescita ormai intrapreso da anni che sta premiando la Lazio con risultati e trofei. Aver vinto 6 titoli in 10 anni, aver disputato 10 finali, è un grandissimo traguardo. Significa che anno dopo anno sei riuscito ad alzare l’asticella. La crescita è la mission della società, anche se qualcuno lo nega.»

Grande festa a Castel Sant’Angelo domani sera per festeggiare i 120 anni di storia della Lazio e una maglia celebrativa che i giocatori indosseranno durante la sfida col Napoli di sabato prossimo:

«Festeggeremo i 120 anni della nostra storia varcando un simbolo storico-culturale della Capitale come Castel Sant’Angelo. E’ un unicum, mai nessuna squadra è arrivata a tanto ed è giusto e naturale che sia la Prima squadra della Capitale a farlo. All’interno faremo anche fare una visita ai giocatori, l’esterno di Castel Sant’Angelo sarà illuminata di biancoceleste. Ci saranno delle guide per visitare il Castello, non tutti i giocatori si rendono conto di quanto sia storica questa location. Poi ci sarà la presentazione di un francobollo celebrativo dei 120 anni, fino ad arrivare al bridisi di mezzanotte. E’ giusto fare un plauso al presidente Lotito, grazie a lui ed alla sua ostinazione festeggeremo in un modo fantastico. Poter illuminare Castel Sant’Angelo con i nostri colori sarà incredibile. Idealmente, è chiaro, saremo vicini a chi festeggerà a Piazza della Libertà. Maglia celebrativa?E’ un’altra chicca, un’altra cosa stupenda, è al vaglio l’utilizzo della stessa anche nel corso della stagione».