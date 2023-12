Lazio, De Grandis: «Calo evidente, serve ritrovare l’entuasiasmo» Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis, ha parlato di Lazio:

«La sensazione è che in attacco ci sono giocatori che hanno avuto un calo evidente anche per infortuni. Il rendimento di Felipe Anderson è imparagonabile rispetto a un anno fa, così come anche Zaccagni. E’ andato via Milinkovic, un fatto troppo sottovalutato, parliamo di uno dei centrocampisti più forti d’Europa. In generale penso sia un problema di testa, l’anno scorso la squadra volava sulle ali dell’entusiasmo, quest’anno i risultati non glielo permettono. Il campionato comunque non è compromesso. Atletico Madrid? Mi aspetto più turnover da Sarri rispetto a quello che farà Simone Inzaghi, l’Inter è più focalizzata sulla Champions rispetto ai biancocelesti»