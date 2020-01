Gianni De Biasi è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

Gianni De Biasi, ex CT dell’Albania, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del momento in casa Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Questo campionato è interessante, ci sono più competitor. C’è da vedere come arriverà alla fine la Lazio, che sta facendo molto bene e ha la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista. Lo ha fatto contro la Juventus, vincendo due partite ravvicinate».