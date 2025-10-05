Lazio, troppi pareggi all’Olimpico: nessuna squadra in Europa ne ha fatti di più, il dato

Il dato sulla Lazio preoccupa Sarri: i biancocelesti faticano a trasformare il fattore campo in vittorie e guidano la classifica europea dei segni “X” casalinghi

La Lazio riesce a strappare un punto all’ultimo respiro nella sfida casalinga che sembrava ormai compromessa. Quando la sconfitta sembrava inevitabile, un guizzo di Tijjani Noslin, attaccante olandese arrivato in estate e già capace di incidere con la sua velocità e imprevedibilità, ha regalato ai biancocelesti l’occasione decisiva. Dal dischetto si è poi presentato Danilo Cataldi, centrocampista romano e cuore pulsante della squadra, che con freddezza ha trasformato il rigore del definitivo pareggio.

Un punto che, per come è arrivato, lascia intravedere il bicchiere mezzo pieno: la squadra ha dimostrato carattere e capacità di reagire nei momenti più difficili. Tuttavia, analizzando i dati stagionali, emerge un problema evidente. Come riportato da Sport Mediaset, con il risultato di oggi la Lazio è diventata la formazione che ha collezionato più pareggi casalinghi nel 2025 tra i club dei cinque principali campionati europei: ben 8 su 13 partite disputate allo Stadio Olimpico.

Troppi pareggi all’Olimpico: un campanello d’allarme

Il dato non può essere sottovalutato. La squadra guidata da Sarri tecnico noto per il suo approccio tattico aggressivo e per la capacità di valorizzare i giovani, fatica a trasformare la supremazia territoriale in vittorie concrete. I pareggi, soprattutto davanti al proprio pubblico, rischiano di pesare come macigni nella corsa agli obiettivi stagionali: qualificazione europea e consolidamento tra le prime posizioni della Serie A.