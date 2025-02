Lazio, dato da incubo negli ultimi precedenti a San Siro contro il Milan

Condividi via email

C’è un dato che spaventa e non poco i tifosi della Lazio in vista della gara di domenica contro il Milan in quel di San Siro

Cresce l’attesa per la sfida di domenica tra Milan e Lazio, con le due squadre che devono cercare di scacciare via il momento negativo e tentare di tornare a fare punti importanti per i rispettivi obiettivi di classifica.

C’è un dato però che tiene in apprensione la tifoseria laziale, visto che il Milan ha vinto sette delle ultime otto sfide a San Siro contro i biancocelesti in campionato (1P).