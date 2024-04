Lazio, la Curva Nord rischia la chiusura dopo la partita con la Juve: dipende tutto dalla Procura FIGC. Le ultime

La Curva della Lazio rischia un turno di chiusura a causa dei cori che i tifosi hanno rivolto a McKennie al momento dell’uscita dal campo del centrocampista della Juve nella semifinale di andata di Coppa Italia disputatasi martedì sera. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.

La decisione dipenderà da quello che troverà la Procura della FIGC sul web e i social. In caso di prove verrà aperta un’indagine e se verrà riscontrato che i “buu” provengono da più persone della Curva, allora potrebbe scattare la squalifica, dato che è già in diffida. La chiusura del settore caldo dei tifosi della Lazio scatterebbe non per il derby con la Roma di domani, bensì per la partita con la Salernitana.