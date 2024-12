Lazio Cucciari: «L'assenza di prime donne ha permesso a Baroni di dare la sua impronta; la coperta è corta, ma...»

Le parole dell’ex calciatore Alessandro Cucciari sulla Lazio di Baroni: «Non avere prime donne ha aiutato, ha permesso di concentrarsi su questo»

Alesandro Cucciari ha parlato ai microfoni di TMW Radio, commentando il momento della Lazio e la prestazione contro l’Atalanta.

PAROLE – «La Lazio non avendo delle prime donne ha fatto dell’organizzazione il suo marchio di fabbrica. Si vede la mano di Baroni, si sta giocando alla grande la sua chance in una big. Forse è un po’ corta, anche per via degli infortuni. Ho visto in seria difficoltà l’Atalanta nel primo tempo. La Lazio può ambire assolutamente a un posto Champions. E’ una squadra che vince tanto e questo fa la differenza con le altre che sono dietro a inseguire».