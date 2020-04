Lazio, Cucchi: «C’è grande attaccamento alla maglia in questa squadra»

Riccardo Cucchi, giornalista e tifoso della Lazio, ha detto la sua sulla ripresa eventuale del campionato e sui biancocelesti

Ex radiocronista, giornalista, ma soprattutto tifoso della Lazio. Riccardo Cucchi, intercettato sulle frequenze di Lazio Style Radio ha fatto il punto sull’eventuale ripresa del campionato:

«C’è voglia di tornare a giocare, ma solo nella massima sicurezza per tutte le parti. Vedremo quando sarà possibile aprire una nuova finestra. Le coppe europee vanno portate a termine e c’è anche la stagione 2020/21 da programmare».

LAZIO – «C’è una grande serenità e un grande attaccamento alla maglia in questa squadra. Mi auguro che tutti, nella rosa biancoceleste, abbiano vissuto al meglio questo periodo, perché non sarà semplice tornare a giocare dopo questo stop forzato. È come se iniziasse un nuovo campionato, anche le altre squadre avranno molte incognite: questo Inzaghi lo sa bene».