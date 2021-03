Lazio Crotone, le probabili formazioni: niente turnover per Inzaghi

Lazio-Crotone, le probabili formazioni, Inzaghi potrebbe mandare in campo i soli undici: Leiva e Radu dal 1′, Reina in porta

La Lazio attende – allo Stadio Olimpico di Roma – il Crotone di Serse Cosmi. Il tecnico biancoceleste non dovrebbe mandare in scena il turnover: Reina potrebbe confermarsi tra i pali e Leiva non tirare il fiato. Davanti ancora il trandem Immobile–Correa. Nel terzetto difensivo, però, potrebbe rivedersi Radu.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, A. Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Ounas, Simy, Messias. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Rispoli, Djidji, Zanellato, Rojas, Benali, Henrique, Vulic, Riviere, Dragus, Di Carmine. All.: Cosmi