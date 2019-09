Lazio, Cribari: «Stasera si vedrà la vera forza della squadra di Inzaghi. L’avvio stagionale…»

A qualche ora dal fischio d’inizio di Inter-Lazio, gara valida per la quinta giornata di campionato, ha preso la parola Emilson Cribari

Manca ormai solamente qualche ora al big match di questa sera tra Inter e Lazio. In vista della partita, Emilson Cribari, ex biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di passioneinter.com per esprimersi sull’importante sfida di San Siro: «La Lazio ha fatto un inizio di stagione tra alti e bassi. Ottime partite contro Sampdoria e Parma e comunque un risultato positivo nel derby, ma ha perso punti importanti contro la Spal. Queste sono partite che non si devono sbagliare se l’ambizione è il quarto posto. Anche se con poca continuità, l’avvio dei biancocelesti è promettente, stasera si vedrà la vera forza della squadra di Inzaghi di quest’anno. L’Inter è da Scudetto e tutte le partite, soprattutto a San Siro, sono difficili, visto che la squadra si è rinforzata. Sarà una partita dura, ma la Lazio ha le potenzialità per mettere in difficoltà la squadra di Conte».