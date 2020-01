Lazio Cremonese, è Patric l’MVP del match – VIDEO

Lazio Cremonese, l’MVP della gara di Coppa Italia è Patric che ha firmato il suo primo gol in biancoceleste

La Lazio ha esordito come meglio non poteva in Coppa Italia. La squadra di Inzagi infatti ha battuto per 4-0 la Cremonese accedendo così ai quarti di finale della competizione dove incontrerà il Napoli di Gattuso.

La società, come di consueto, sui social ha lanciato il sondaggio su chi sia stato il migliore in campo e all’unanimità l‘MVP è Patric. Martedì infatti lo spagnolo ha segnato il suo primo gol aprendo anche le marcature.