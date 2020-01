Lazio, Patric: «Dedico il gol alla mia famiglia e spero di segnarne altri!»

è intervenuto al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Cremonese terminata per 4-0

Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine del match di Coppa Italia tra Lazio e Cremonese. Ecco le sue parole:

«Sono contento per il gol, lo aspettavo da tanto tempo e spero di segnarne altri. Tutte le partite si devono affrontare con la giusta mentalità, questa l’abbiamo chiusa presto e per questo faccio i complimenti ai miei compagni, non bisogna mai staccare la spina perchè altrimenti la situazione si complica. Dedico la rete alla mia famiglia, siamo molto uniti. Mi adatto in tutti i ruoli, il mister mi conosce, sono pronto a tutto pur di dare una mano alla squadra».