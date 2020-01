Lazio Cremonese, Adekanye:«Ho bisogno di allenarmi ancora»

Nel post partita di Lazio Cremonese, Adekanye è intervenuto alla radio sociale per commentare il passaggio del turno in Coppa Italia

Bobby Adekanye ha giocato la partita dal primo minuto dando segnali importanti.

L’attaccante ha parlato nel post gara a Lazio Style Radio: «Jony ha giocato bene, ha fatto grandi assist di qualità. Io sto bene, volevo aspettare ma ho bisogno di allenarmi ancora. Posso giocare anche con Ciro: per me è un sogno stare al fianco di una leggenda come lui, mi ha reso tutto più semplice. Ora con il Napoli se saremo concentrati potremo far bene e passare. Per me è un onore stare in questa squadra che sta facendo la storia. Sono tanto contento».