Lazio Cremonese, D. Anderson il più veloce

Il classe ’95 è stato impiegato nei minuti finali da Inzaghi ed ha dimostrato le sue capacità nello sprint: può aiutare la Lazio

I dati redatti dalla Lega a termine della gara contro la Cremonese parlano chiaro: Djavan Anderson potrebbe aiutare la Lazio in questo momento di emergenza.

Nonostante il suo esordio con la maglia biancoceleste e i pochi minuti concessigli durante la partita, l’attaccante ha compiuto lo scatto più veloce con 31,76 Km/h. Il giocatore è inserito in pianta stabile nella formazione Primavera, dove fa il fuoriquota, ma Inzaghi potrebbe tenerlo in considerazione data l’assenza di Correa per la gara contro la Samp. Un velocista come Djavan potrebbe non far pesare l’assenza delle rapide incursioni del Tucu. Staremo a vedere nei prossimi giorni se il mister gli concederà una chance.