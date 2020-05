Cragnotti: «Quella Lazio era sul tetto del Mondo. Questa può vincere lo Scudetto»

Il contributo dell’ex Presidente, Sergio Cragnotti, nel giorno dell’anniversario del secondo Scudetto della Lazio

Sergio Cragnotti, intervistato per le pagine del Corriere dello Sport, ha raccontato la sua Lazio, nel giorno del ventesimo anniversario del secondo Scudetto:

«Quella Lazio era sul tetto del Mondo, sono sicuro che potevamo anche vincere di più, ci manca la Champions. Il 14 maggio ero convinto che fosse finito il campionato, avrei accettato anche lo spareggio contro la Juventus perché eravamo più forti, ed invece… Che emozioni dalla tribuna».

«Questa Lazio poteva e può vincere lo scudetto. Simone Inzaghi? All’epoca nessuno si sarebbe aspettato tutto questo da lui. Anche se, in tempi recenti, Eriksson mi spiegava che già ai suoi tempi Inzaghi ragionava da allenatore, parlava di come impostare la squadra in campo».