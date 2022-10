Lazio Cosenza Primavera 3-1: esordio vincente in Tim Cup per i biancocelesti – VIDEO

Inizia benissimo l’avventura in Primavera Tim Cup per la Lazio Primavera di Sanderra: battuto 3-1 il Cosenza

Inizia benissimo l’avventura in Primavera Tim Cup per la Lazio di Sanderra, che al Campo Sportivo Nicola Ferrucci di Campagnano di Roma batte 3-1 i pari età del Cosenza. A portarsi in vantaggio sono gli ospiti con una bella rovesciata di Zorom Sirina ma poi arriva la risposta biancoceleste con il pareggio immediato di Colistra e le reti di Di Tommaso e Castigliani. La Lazio passa così il turno in attesa di conoscere la sua prossima avversaria.

LAZIO-COSENZA 3-1

Marcatori: 50′ Zorom Sirima (C), 51′, Colistra (L), 79′ Di Tommaso (L), 89′ rig. Castigliani (L)

LAZIO (3-5-2) – Morsa; Jurczak, Akwasingi (55′ Rossi), Ruggeri; Cannatelli (55′ Floriani Mussolini), Colistra, Kane, Napolitano (73′ Bigonzoni), Marinacci; Castigliani, Brasili (55′ Di Tommaso). A disp.: Martinelli, Bedini, Sana Fernandes, Oliva, Crespi, Dutu. All.. Stefano Sanderra.

COSENZA – Sibilano, Cimino, Belgiovane, Spingola, Elia, Sirimarco, Pedalino (68′ Difatta), Caizza, Maccari (46′ Attanasio), Marino, Zorom Sirima (68′ Chisari). A disp.: Iovino, Casciaro, De Rogatis, Costanzo, Gigliotti, Violante, Novello. All.: Antonio Gatto.