Lazio, di corsa anche in vacanza: ecco il programma fisico di Inzaghi

Già da martedì i giocatori della Lazio hanno iniziato a seguire il programma fisico, della durata di due settimane, stilato da Inzaghi

Lazio, con Inzaghi in panchina non è mai vacanza. I biancocelesti, che stanno trascorrendo qualche giorno di relax in attesa di preparare la nuova stagione, non stanno trascurando il lavoro fisico ed atletico. A testimoniarlo, le tante ‘stories’ in cui i giocatori si immortalano mentre sono alle prese con esercizi e corse in riva al mare. Già da martedì i calciatori stanno seguendo uno specifico programma atletico stilato da Simone Inzaghi e dal preparatore Ripert. Questo, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrà la durata di due settimane, il termine coinciderà col raduno a Formello del 9 luglio. Per il ritrovo, la forma dovrà essere già quella giusta, ed è per questo fondamentale che la squadra si dia da fare con lavoro aerobico e sulla muscolatura, oltre allo sviluppo degli arti inferiori e addominali. Dopodiché, si partirà alla volta di Auronzo di Cadore, non sono ammessi sgarri.