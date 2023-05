Lazio, Sarri non vuole fare calcoli: ma lunedì può essere già Champions. Il motivo

Maurizio Sarri non è intenzionato a fare calcoli in vista della gara contro l’Udinese: la Lazio però potrebbe già agguantare la Champions

Maurizio Sarri è già proiettato alla gara contro l’Udinese di domenica sera al Friuli. Il tecnico non vuole fare calcoli ma i biancocelesti potrebbe già raggiungere matematicamente la Champions League.

Se la Lazio dovesse vincere domenica sera al Friuli, potrebbe ritrovarsi matematicamente già qualificata in Champions il giorno dopo: lunedì infatti ci sarà il processo Juve, la penalizzazione (certa e afflittiva) è attesa al tramonto. A quel punto non conterebbe più nemmeno la corsa sul Milan, al momento a -3 al quinto posto. Sarri non vuole fare calcoli, ieri alla ripresa lo ha ribadito al gruppo, ma adesso diventa fondamentale risollevare la ciurma, apparsa ancora sotto tono dal punto di vista psicofisico. Lo riporta Il Messaggero.