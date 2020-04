Lazio, Correa e il sogno scudetto sulle orme di Veron

Lazio, l’argentino è pronto per tornare in campo per continuare a rincorrere il sogno scudetto e raggiungere Veron

Da una parte l’incertezza di come e quando si potrà tornare in campo, dall’altra la voglia di giocare è tanta per i giocatori biancocelesti. Tutti in queste settimane di stop forzato si sono dati da fare nelle proprie case per non perdere la forma fisica e tra loro c’è anche il Tucu Correa.

L’argentino ha voglia di riprendere da dove ha lasciato, ovvero dalla rete segnata nell’ultima partita dell’Olimpico contro il Bologna. Come riporta la Gazzetta dello Sport l’argentino ha due obiettivi ben fissi in mente: essere protagonista e inseguire il sogno scudetto che lo porterebbe ad emulare il suo idolo Juan Sebastian Veron.