Lazio, l’argentino ieri è rimasto in panchina per essere al meglio in vista del derby di domenica contro la Roma

Il Tucu Correa è pronto per tornare in campo. Molto probabilmente l’argentino tonerà per il derby della Capitale. Mister Inzaghi gli concederà ancora un po’ di riposo tenendolo in panchina, salvo scelte diverse, per la gara di martedì contro il Napoli.

Intanto Correa si allena e come scrive su Instagram: «Sto recuperando per ciò che sta per arrivare».