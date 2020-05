Tramite il proprio profilo Instagram, Correa mette all’asta la sua maglia per aiutare lo Spallanzani di Roma

Continuano le raccolte fondi dei giocatori della Lazio per aiutare nella lotta al coronavirus. Non ultimo Joaquìn Correa: tramite un video postato sul proprio profilo Instagram, infatti, il calciatore argentino ha messo all’asta la propria maglia per aiutare a raccogliere fondi per l’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma.