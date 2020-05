Lazio, Correa e Luis Alberto: «Inizia il conto alla rovescia…» FOTO

La Lazio ha ripreso gli allenamenti – seppur individuali – a Formello, Luis Alberto e Correa gioiscono su Instagram

Si torna a correre sui campi di Formello, la Lazio ha voglia di riprendere e veder rotolare la palla sul rettangolo verde dà un senso di normalità. Fatica e sudore non sono mai stati così piacevoli. Sui social, Luis Alberto scrive: «Finalmente sono tornato a fare quello che più mi piace 💙⚽️ Inizia il conto alla rovescia per il ritorno in campo». A lui ha fatto eco Correa, su Instagram: «Rinato».