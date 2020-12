Joaquín Correa rischia di non essere a disposizione di Inzaghi per il derby tra Lazio e Roma

Il 19 gennaio sembra lontano, ma questo tempo potrebbe non essere sufficiente per rivedere in campo Joaquín Correa. Come riportato da Alberto Abbate de Il Messaggero ai microfoni di Radiosei, l’argentino (non al meglio prima della sfida contro il Milan, nel corso della quale ha subito la brutta ricaduta) potrebbe non tornare a disposizione di Inzaghi in vista del derby contro i giallorossi.