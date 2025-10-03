Lazio, i convocati di Sarri per la sfida contro il Torino: out sei giocatori, la lista completa

Lazio, i convocati del tecnico Maurizio Sarri per la sfida di Serie A contro il Torino: out sei giocatori, la lista completa

Alla vigilia della delicata trasferta contro il Torino, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati diramata dal tecnico Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste dal 2021 e noto per il suo calcio offensivo e organizzato. La sfida contro i granata rappresenta un passaggio importante per la squadra capitolina, chiamata a dare continuità ai propri risultati in campionato.

I rientri: Belahyane e Lazzari disponibili

Tra le buone notizie per Sarri c’è il ritorno di Mehdi Belahyane, giovane centrocampista classe 2004, che rientra dopo aver scontato una giornata di squalifica. La sua freschezza e la capacità di inserirsi tra le linee potrebbero rivelarsi utili in una gara che si preannuncia intensa sul piano fisico.

Altro recupero fondamentale è quello di Manuel Lazzari, esterno destro classe 1993, reduce da un infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto lontano dal campo nelle ultime settimane. La sua velocità e la spinta sulla fascia rappresentano un’arma preziosa nello scacchiere tattico di Sarri, soprattutto contro una difesa solida come quella del Torino.

CONVOCATI

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Pinelli;

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.